  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:39 م
بحث متقدم
ميلانيا ترمب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

ميلانيا ترامب تكشف عن سرقة نادرة في البيت الأبيض

الجمارك

بالصور.. تعرف على رئيس مصلحة الضرائب الجديد

حمزة

"حمزة" يقود حملة ضد المحامي سمير صبري

الهرم

شاهد..تفاصيل جديدة تنشر لأول مرة عن فيديو الهرم الإباحي

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

بقرار من الرئيس.. الإفراج عن 676 سجينا

الحوثي يطالب بجثة " خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

الحوثي يطالب بجثة "خاشقجي" في اتفاقية تبادل الأسري

السادات

ترامب يوقع قانونًا لتكريم الرئيس الراحل أنور السادات

كاف

"كاف" يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز 2018

وزيرة الصحة

حساسين لوزيرة الصحة :أرحمي أبونا شوية

نقابة الصحفيين (أرشيفية)

"الصحفيين" تعلن انتهاء أزمة رئيس الزمالك

منافس قوي لمصر على استضافة أمم أفريقيا

الرياضة

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وجيما

#

بالفيديو.. غانا تتأهل إلى أمم أفريقيا 2019

#

تونس تتخطى النيجر بهدفين.. وتتأهل لأمم أفريقيا

#

مفاجآت في تشكيل المنتخب أمام «إى سواتينى»

مصر

المكسيك

جنوب أفريقيا

امم افريقيا

منافس

بعد أن تقدمت مصر بعرض لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم العام المقبل، إثر سحب التنظيم من الكاميرون، برز منافس قوي لمصر، عندما تقدمت جنوب أفريقيا، التي استضافت مونديال 2010، بطلب لاستضافة البطولة.

وكان طلب مصر الذي أعلنه اتحاد كرة القدم يوم الخميس الماضي للوفاء بالموعد النهائي يوم الجمعة خطوة مفاجئة من بلد لم يكن يعد منافسا، وجاء بعد انسحاب المغرب.

طلب جنوب أفريقيا، الذي أكده دومينيك تشيمهافي المتحدث باسم الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم يوم الجمعة، يضع جنوب أفريقيا، البلد الأفريقي الوحيد الذي استضاف نهائيات كأس العالم لكرة القدم، مستعدا لمساعدة الاتحاد الأفريقي في تنظيم البطولة مرة أخرى.

استضافت جنوب أفريقيا كأس الأمم قبل خمس سنوات، لتحل محل ليبيا التي لم تتمكن من تنظيم تلك البطولة، استضافت مصر البطولة أربع مرات وكانت الأخيرة في عام 2006.

أعطى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دول القارة حتى نهاية يوم الجمعة لتقديم طلبات استضافة كأس أفريقيا 2019، الذي تم سحبه من الكاميرون الشهر الماضي بسبب ضعف الاستعدادات والتمرد العنيف في أجزاء من ذلك البلد.

يريد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحديد مضيف جديد في موعد أقصاه 31 ديسمبر، مع اقتراب البطولة المقرر عقدها في يونيو ويوليو. بطولة أفريقيا في العام المقبل هي الأولى التي يزداد عدد فرقها من 16 إلى 24 فريقاً، وهو عامل فرض ضغوطاً إضافية على الكاميرون.

جاءت التحركات التي قامت بها مصر وجنوب إفريقيا بعد أن قال المغرب، الذي كان يعتبر في الماضي المرشح الأول ليحل محل الكاميرون، هذا الأسبوع أنه لن يقدم طلبا للاستضافة.

كان المغرب قد وصف على نطاق واسع بأنه البديل الملائم بعد أن كان مرشحا لاستضافة كأس العالم 2026. وخسر في المنافسة على استضافة كأس العالم أمام ملف استضافة مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» عرفات: تنفيذ محور الدخيلة بتكلفة 492 مليون جنيه
» لجنة استرداد أراضي الدولة تحصل على 7 آلاف حالة كمرحلة أولى
» المرحلة الثانية من مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والعيون
» تشييع جثمان "حسن كامي" إلى مثواه الأخير
» "البرعي" عن مقارنة مصر بأوروبا: "أرجو أن نتواضع شوية"
» "ميدو" مهاجمًا أندية الدوري: "خارج الخدمة"
» ورشة عمل للمديريات المالية لتفعيل وسائل التحصيل الإلكتروني
» قطع المياه 24 ساعة عن 13 منطقة بالجيزة
» الرئيس الفنزويلي يأمر برفع حالة التأهب القصوى في البلاد
» الزمالك يختتم تدريباته استعداداته للقطن التشادي
» التشكيل المتوقع للأهلي أمام "جيما" الإثيوبي

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة