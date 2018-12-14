قناة مفتوحة تذيع حفل جائزة أفضل لاعب بأفريقيا

14 ديسمبر 2018 - 10:13 ص

أعلنت قناة "أون سبورت" عن إذاعتها حفل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2018، والمقرر له السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن الجائزة يتنافس عليها كلا من محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بالإضافة لساديو ماني وكاليدو كوليبالي لاعبا ليفربول ونابولي على التوالي ومنتخب السنغال.

وفاز "صلاح" بالجائزة العام الماضي، وبذلك يعتبر ثالث لاعب مصري يتوج بها بعد كل من محمد بركات ومحمد أبو تريكة عامي 2005 و2008 على التوالي.



