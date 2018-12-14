» الزمالك يختتم تدريباته استعداداته للقطن التشادي

14 ديسمبر 2018 - 09:47 ص

يختتم فريق بالزمالك، تدريباته في ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادًا للقاء القطن التشادي، والمقرر له السابعة مساء غد السبت ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية".

ويشارك الزمالك في الكونفيدرالية بصفته حاملا للقب كأس مصر عن الموسم الماضي أمام فريق سموحة السكندري.

جدير بالذكر أن هناك لغط حول مقر إقامة اللقاء بعدما عمد الزمالك على نقلها لإستاد الجيش ببرج العرب، إلا أن الفريق الضيف رفض وبناء عليه تقرر إقامتها بإستاد بتروسبورت.