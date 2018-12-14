  • الجمعة 14 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:31 ص
بحث متقدم
ايفانكا وكوشينر

زوج إيفانكا ترامب مرشح لمنصب كبير في البيت الأبيض

الأهلى

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وجيما

حسن كامي

وفاة الفنان حسن كامي عن عمر 82 عاماً

صلاح

"صلاح" علي موعد مع أفضل لاعب إفريقي الليلة

محمد صلاح

موقف غريب لمحمد صلاح عندما كان ناشئا بالمقاولون

توفيق عكاشة

"عكاشة": "بقالنا 45 سنة فاشلين"

"الدولار" يتخطى حاجز الـ18 جنيهًا

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري

الهرم

اعترافات المتهمين بمساعدة مصور فيلم الهرم الإباحي

جمال حمدان

فيلم وثائقى يكشف لغز وفاة العالم جمال حمدان

البطاطس

استشاري زراعي يفجر مفاجأة مدوية عن البطاطس

الزمالك يختتم تدريباته استعداداته للقطن التشادي

الرياضة

جروس
جروس

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تعرف على قائمة الزمالك أمام القطن التشادي

#

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة استعدادًا لـ "جيما"

#

3 أماكن لشراء تذاكر مباراة الزمالك بأفريقيا

#

"الزمالك" يختتم تدريباته استعدادًا للإنتاج

الجيش

الزمالك

بتروسبورت

القطت التشادي

يختتم فريق بالزمالك، تدريباته في ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، استعدادًا للقاء القطن التشادي، والمقرر له السابعة مساء غد السبت ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية".

ويشارك الزمالك في الكونفيدرالية بصفته حاملا للقب كأس مصر عن الموسم الماضي أمام فريق سموحة السكندري.

جدير بالذكر أن هناك لغط حول مقر إقامة اللقاء بعدما عمد الزمالك على نقلها لإستاد الجيش ببرج العرب، إلا أن الفريق الضيف رفض وبناء عليه تقرر إقامتها بإستاد بتروسبورت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس الفنزويلي يأمر برفع حالة التأهب القصوى في البلاد
» الزمالك يختتم تدريباته استعداداته للقطن التشادي
» التشكيل المتوقع للأهلي أمام "جيما" الإثيوبي
» طقس اليوم دافئ والصغرى تسجل 15 درجة
» الأرصاد: طقس الجمعة مائل للدفء
» فرنسا.. مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ
» "جراج العبور".. منفى النقل العام للعمال المعاقبين
» سر زيارة الـ48 ساعة لـ«حفتر» في القاهرة
» هذه العقوبة تنتظر المتورطين في الفيلم الإباحي بالهرم
» بيراميدز يوافق على رحيل لاعبه البرازيلي في يناير
» شاهد.. «صلاح» يحتفل بـ«الكريسماس» في أحد مستشفيات ليفربول

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة