اعترافات المتهمين بمساعدة مصور فيلم الهرم الإباحي

المتهمون بمساعدة المصور الدنماركي يرون تفاصيل جديدة عن فيديو الهرم

قام الإعلامي سعيد حساسين، مقدم برنامج انفراد، وعضو مجلس النواب، بعرض فيديو لاعترافات المتهمين الذين ساعدوا المصور الدنماركي في صعود الهرم لارتكاب الفعل الفاضح.

قام الإعلامي سعيد حساسين، مقدم برنامج انفراد، وعضو مجلس النواب، بعرض فيديو لاعترافات المتهمين الذين ساعدوا المصور الدنماركي في صعود الهرم لارتكاب الفعل الفاضح.