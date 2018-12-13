مصر تُرحب بنتائج مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية

13 ديسمبر 2018 - 10:10 م

أعربت مصر، عن ترحيبها بالاتفاقات والتفاهمات التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس بين الأطراف اليمنية في ختام مشاورات السويد، اتصالاً بكل من مدينة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتبادل الأسرى، ومدينة تعز.



وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، بما توصلت إليه الأطراف اليمنية، معتبرًا ما تحقق خطوة هامة ورئيسية في إطار التوصل لحل سياسي شامل وفقاً للقرار الأممي 2216 وسائر المرجعيات ذات الصِّلة بالحل المنشود في اليمن.

