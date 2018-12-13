» فرنسا.. مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ

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أكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، الخميس، مقتل منفذ الهجوم الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ (شمال شرق)، الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.
ويأتي مقتل منفذ الهجوم، ويدعى شريف شكاط، بعد 48 ساعة من إطلاقه النار بسوق لعيد الميلاد بالمدينة، قبل تنقله إلى أحياء أخرى، ثم فراره عقب إصابته في ذراعه برصاص جنود من عملية "سونتينال" (عملية عسكرية محلية لمكافحة الإرهاب).
وقال كاستانير، في كلمة مقتضبة من مقر بلدية ستراسبورغ، نقلها إعلام محلي، إن منفذ الهجوم، بادر بإطلاق النار على قوات الأمن.
وأضاف أن القوات ردت على شكاط، ما أدى إلى مقتله.
وتابع: "تحدثت إلى الرئيس (إيمانويل ماكرون) ورئيس الوزراء (إدوار فيليب) وتأكدنا من هوية المشتبه به".
وأعرب الوزير الفرنسي، عن تضامنه مع ضحايا وجرحى الهجوم، ومع مدينة ستراسبورغ.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن مسؤول فرنسي كبير، مقتل المشتبه به في تنفيذ هجوم ستراسبورغ، في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه بسبب استمرار العملية، إن المشتبه به أطلق النار على قوات الشرطة، مساء الخميس، مضيفًا أن الأخيرة ردت عليه وأردته قتيلًا.
ووقع تبادل إطلاق النار، في حي نودورف، حيث أجرت الشرطة عملية بحث، الخميس، عن شريف شكاط، (29 عامًا) الفرنسي الجنسية والمولود في ستراسبورغ، وقالت الشرطة إنه المشتبه به في هجوم الثلاثاء. 

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