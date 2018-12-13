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تشيلسي يختتم مشواره في مجموعات "يوروبا ليج" بنقطة

الرياضة

تشيلسي
تشيلسي

المصريون ووكالات

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اختتم فريق تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، مشواره في مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بالحصول على نقطة.
وتعادل تشيلسي مع مضيفه مول فيدي المجري بهدفين لكل منهما في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية عشر من البطولة القارية.
وأحرز ثنائية تشيلسي، البرازيلي ويليان سيلفا والفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقتين 30 و75، بينما جاءت ثنائية مول فيدي عبر ايثان امباديو بالخطأ في مرماه و لويك نيغو في الدقيقتين 32 و56.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز باتي بوريسوف بطل روسيا البيضاء على مضيفه باوك اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدف.
بذلك، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 16 نقطة في الصدارة، يليه باتي بوريسوف برصيد 9 نقاط، وجاء مول فيدي ثالثًا برصيد 7 نقاط، وأخيرًا باوك برصيد 3 نقاط. 

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