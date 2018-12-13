تشيلسي يختتم مشواره في مجموعات "يوروبا ليج" بنقطة

استشاري زراعي يفجر مفاجأة مدوية عن البطاطس
السيسي يطالب الإعلام بتوضيح الفرق بين أسعار أوروبا ومصر
"الجندي": لم ولن أتراجع عن حديثى بشأن الجنس في الجنة
أغرب تعليق لـ"ترامب" بعد إدانة محاميه السابق
الرئيس السيسي يفاجىء سائقة الميكروباص بهذا الأمر
اتهامات بالعمالة والرشاوى.. اشتعال الحرب داخل معسكر الإخوان بالخارج
قانون أمريكي يحمل "بن سلمان" مسئولية قتل خاشقجي
«ديسالين» يتحدث عن حل وشيك لأزمة سد النهضة.. وخبيران يعلقان
هذه العقوبة تنتظر المتورطين في الفيلم الإباحي بالهرم
سر زيارة الـ48 ساعة لـ«حفتر» في القاهرة
المصريون ووكالات
فجر
05:21
شروق
06:50
ظهر
11:54
عصر
14:40
مغرب
16:59
عشاء
18:29