مواجهتان ثأريتان لريال مدريد وبرشلونة بكأس إسبانيا

أسفرت قرعة دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم عن مواجهتين ثأريتين لقطبي الكرة المحلية ريال مدريد وبرشلونة.



وسيلعب ريال مدريد ضد ليجانيس، حيث أطاح الأخير بالأول من ربع نهائي البطولة الموسم الماضي.

وسيلعب ريال مدريد ضد ليجانيس، حيث أطاح الأخير بالأول من ربع نهائي البطولة الموسم الماضي.

بينما اصطدم برشلونة بنظيره ليفانتي، والتي ستكون مواجهة ثأرية للبلوجرانا، حيث ألحق الأخير بالأول الموسم الماضي الهزيمة الوحيدة له في الليغا.

بينما اصطدم برشلونة بنظيره ليفانتي، والتي ستكون مواجهة ثأرية للبلوجرانا، حيث ألحق الأخير بالأول الموسم الماضي الهزيمة الوحيدة له في الليغا.