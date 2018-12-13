قانون أمريكي يحمل "بن سلمان" مسئولية قتل خاشقجي

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وكالات

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أعلن السيناتور الجمهوري البارز، بوب كوركر أنه سيتقدم، اليوم الخميس، بمقترح قانون مشترك لمجلس الشيوخ يحمّل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأعد مقترح القانون كوركر، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالاشتراك مع 7 أعضاء آخرين من الحزب الجمهوري، بمن فيهم زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل.

ويحمّل مقترح القانون، الذي نشرت نصه قناة "إن بي سي" الأمريكية، عبر تويتر، ابن سلمان، مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي، كما يدعو إلى محاسبة جميع المتورطين في الجريمة.


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