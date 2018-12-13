» بيراميدز يوافق على رحيل لاعبه البرازيلي في يناير

13 ديسمبر 2018 - 09:29 م

وافق حسام حسن، المدير الفني لبيراميدز، على رحيل لاعبه البرازيلي في شهر يناير المقبل.

وتلقى كارلوس إدواردو جناح أيمن الفريق عدة عروض للرحيل عن بيراميدز في الانتقالات الشتوية على رأسها عرض من بالميراس البرازيلي.

وأبدى حسام حسن ترحيبه برحيل كارلوس إدواردو في شهر يناير المقبل في ظل وجود عدة بدائل له، بجانب تعاقد الفريق مع اللاعب البوركيني إيريك تراوري من مصر المقاصة.

يذكر أن بيراميدز تعاقد في بداية الموسم الحالي مع الرباعي البرازيلي ماركوس كينو وكارلوس إدواردو ورودريجينيو ولوكاس ريبامار الذي رحل إلى نادي أحد السعودي.