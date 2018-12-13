إصابة 4 شرطيين و3 عمال بحريق شركة للصناعات الغذائية

13 ديسمبر 2018 - 09:18 م

شب حريق داخل مصنع الشركة الفرنسية المصرية للصناعات الغذائية بالمدينة الصناعية ببياض العرب شرق النيل.

وانتقلت 5 سيارات إطفاء و8 سيارات إسعاف إلى مكان الحريق، للسيطرة على النيران وإخمادها، وغادر العمال عنابر الإنتاج عقب اشتعال النيران في الماكينات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف من السيطرة على الحريق عن طريق خراطيم المياه وساعد العمال أجهزة الحماية المدنية بطفايات الحريق.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن الحريق أسفر عن إصابة محمد عبدالتواب كامل، رقيب شرطة بالحماية المدنية، 37 سنة، تم إسعافه بالمكان، و3 من العاملين باختناق، وهم محمد حلمى أحمد 27 سنة، ومحمد مجدى محمد 36 سنة، وأحمد ممدوح محمد 36 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية التي أجرتها المباحث أن ماسا كهربائيا كان سببا في الحريق، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحريق وطلبت النيابة العامة تشكيل لجنة لحصر التلفيات التي وقعت بالشركة واعداد تقرير بخسائر الحريق وتحريات المباحث حول الواقعة.