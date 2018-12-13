تعرف على قائمة الزمالك أمام القطن التشادي

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الكونفدرالية

نادى الزمالك

القطن التشادى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس، عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة القطن التشادي المقرر لها مساء السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية.

وتضم القائمة 21 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح .

خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وعبد الله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وكاسونجو.

ويغيب كل من محمود حمدي الونش وأيمن حفني للإصابة وأحمد مدبولي وأحمد أبو الفتوح ومحمود دونجا لأسباب فنية.


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