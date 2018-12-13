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غانا ترحب باستضافة أمم أفريقيا وتضع شرطًًا

الرياضة

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

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امم افريقيا

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أكد وزير الشباب والرياضة في غانا، إسحاق أسيما أن بلاده ترحب باستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي كان من المقرر أن تقام في الكاميرون.

وقال وزير الشباب الغاني: "من المرجح أن تستضيف غانا أي بطولة ينظمها الاتحاد الأفريقي، ونحن مستعدون إذا طلب الاتحاد الأفريقي منا احتضان المسابقة".

وأضاف: "قد يرى البعض أننا جشعين بسبب استضافة بطولة الأمم الأفريقية للسيدات هذا الشهر، ولكنني أن أعلن بكل ثقة أنه ليس في نيتنا التقدم بطلب لاستضافة، ولكن إذا استندت إلينا فنحن جاهزون".

وكان الكاف أعلن سحب تنظيم البطولة من الكاميرون لعدم الجاهزية وفتح باب الترشيحات لاستضافة البطولة المقرر إقامتها في يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

يذكر أن الاتحاد الكرة المصري تقدم بطلب للكاف من أجل استضافة البطولة بعد تراجع المغرب عن استضافتها.


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