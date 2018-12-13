قيادي بـ"النور": لا نطبل لأحد ومنهجنا واضح

13 ديسمبر 2018 - 08:43 م

قال أبومصعب السكندري، القيادي بحزب "النور"، إن موقف الحزب ومنهجه واضح ، موضحا أن "الحزب لا يطبل للظالمين"، حسب قوله.

وكتب السكندري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "أيها المدعي من قال لحضرتك أننا نطبل للظالمين في ظلمهم أو للمجرمين في إجرامهم أو للفاسقين في فسقهم أو للجهال في جهلهم أو للمغيبين في تغيبهم أو للمتاجرين بالدماء والدين في متاجرتهم ؟".

وأضاف: "نحن نقول للمحسن أحسنت حتى ولو كان من أفجر الناس، وللمسيء أسأت حتى ولو كان من الأولياء، وهذا يقدر بقدره".

وتابع :"هذا هو موقفنا ومنهجنا، فلو عند حضرتك أدلة تقول بأننا نفعل غير ذلك بشرط أن يكون الكلام الذى تحتج به علينا منقول منا بالصوت والصورة، وليس عنا من خصوم أو أعداء فمرحبا بك وبما تنقله لنتناقش فيه وفى حكمه هل فيه وجه من النظرة الشرعية أم مصادم للشرع أو لمسائل الولاء والبراء؟".

واختتم: "الآن أنا منتظر منك يا من يقع في نفسك شئ من هذا إثبات ما تقوله وتدعيه علينا بالأدلة والبراهين ؟؟".