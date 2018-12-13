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ضبط سلع مدعمة في حملة تموينية

قضايا وحوادث

ضبط 49 طن سلع تموينية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط
ارشيفية

متابعات

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التموين

ضبط

سلع

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام الرقابة بالأسواق، وضبط السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، أسفرت عن ضبط سلع غذائية مدعمة، وأخرى مدعمة.

تلقى اللواء طارق حسونة ، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان  ،مدير إدارة مباحث التموين بضبط " ع .  ا . ل " صاحب ثلاجة حفظ  بدون ترخيص بمنطقة قحافة ثان طنطا ومديرها المسئول "  محمد ز إ  37سنة "   مقيم بقرية بلكيم مركز السنطة  وبحوزته 8000  عبوة زبادى، منتهية الصلاحية، وتحرر المحضر 33636 جنح ثان طنطا ، كما  ضبط "  محمد ع م ب 45سنة  "  صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعيه بقرية منشية جنزور مركز طنطا  وبحوزته 31 جوال أسمدة زراعية  مدعمة ( يوريا – نترات ) كما ضبط كميات كبيرة من الأغذية والحلويات ، منتهية الصلاحية ، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة للتحقيق.



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