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«المدنية الديمقراطية» تطالب بالإفراج عن محمد رمضان

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حسن عاشور

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أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية ،عن كامل تضامنها مع محمد رمضان عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو الحركة ،الذي تم إلقاء القبض عليه و التحقيق معه بتهمة ارتداء سترة صفراء.

وأدانت  الحركة في بيان لها اطلعت "المصريون" على نسخة منه :" تلك الأعمال والانتهاكات التي تقمع حرية الرأي و التعبير وترهب المعارضين السياسيين السلميين و تستخدم أساليب قانونية شكليا وجوهرها القمع و الإرهاب بهدف تكميم الأفواه المعارضة لسياسات النظام القمعية و الاستبدادية.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن محمد رمضان و عن كافة المسجونين في قضايا الرأي و الذين لم تتم محاكمتهم أو إدانتهم باي جرم حتي تاريخه.

وقد تم إلقاء القبض على المحامي وهو في طريقه إلى منزله  الاثنين الماضي بعد حضوره تحقيق مع أحد موكليه.

وتم توجيه عدة تهم لرمضان وهي: «الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، والترويج لأخبار كاذبة، وإحراز منشورات وسترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج ?غراض الجماعة الإرهابية».


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