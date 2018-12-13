تعرف على قرعة دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا

13 ديسمبر 2018 - 07:52 م

أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، عن مواجهة متجددة بين ريال مدريد وليجانيس، فيما يصطدم برشلونة بـ ليفانتي.

ويواجه برشلونة حامل اللقب في النسخ الثلاث الماضية، ليفانتي في حملة الدفاع عن كأسه، وهو الفريق المنتمي لمدينة فالنسيا يظل الفريق الوحيد الذي هزم برشلونة في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

فيما سيتوجب على ريال مدريد استعادة الذكريات الكارثية للموسم الماضية في هذه البطولة، إذ ودّع المسابقة حينها على يد ليجانيس بالخسارة 1-2 في سانتياجو برنابيو بالدور ربع النهائي.

إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية الذي كان حاضرا القرعة وساهم في سحب بعض الكرات، علّق على تكرار المواجهة مع ليجانيس: "مباراة ليجانيس تعيد إلينا ذكريات سيئة، لقد أقصونا في الموسم الماضي، أتمنى أن تختلف النتيجة هذا العام".

أما أتليتكو مدريد، فقد وقع في مواجهة جيرونا، فيما يصطدم إشبيلية بـ أتليتك بلباو.

ويواجه بلد الوليد بدوره فريق خيتافي، فيما يتواجه فالنسيا وسبورتنج خيخون -الفريق الوحيد من دوري القسم الثاني، وأخيرا سيكون فياريال وإسبانيول في مواجهة مثيرة، حالهما حال ريال بيتيس الذي سيواجه ريال سوسيداد.

مواجهة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا:

ريال مدريد - ليجانيس

بلد الوليد - خيتافي

ريال بتيس - ريال سوسيداد

ليفانتي - برشلونة

بلباو - إشبيلية

فالنسيا - سبورتنج خيخون

جيرونا - أتليتكو مدريد

فياريال - إسبانيول