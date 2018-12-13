إسرائيل توقع بـ14 مصريًا عبر«تحدي الشاباك»

13 ديسمبر 2018 - 07:50 م

حاول جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الشاباك"، استقطاب الشباب في منطقة الشرق الأوسط، عبر طرح ما أسماه "تحدي الشاباك" لمن يريد من الشباب خوضه.

وذكرت مجلة "يسرائيل ديفينس" العبرية، أن التحدي المذكور خاضه العديد من الشباب في منطقة الشرق الأوسط، بينهم شباب مصريون، مشيرًا إلى أن "تحدي الشاباك" يقود شباب منطقة الشرق الأوسط إلى الجنود.

ونشرت المجلة عبر موقعها، صورة الرسالة التي تظهر للشباب الذين يحاولون خوض التحدي عبر موقع «الشاباك»، مكتوبة باللغة الإنجليزية تقول: «مهمتك تحديد الإرهابيين وموقعهم وإحباط خططهم، لقد تم إرسال المهمة المقرر أن تقوم بها عبر نظام آمن.. إسرائيل تحتاج مساعدتك، لدخول إلى النظام حل الفزورة».

وأشار إلى أنه حتى الآن، حاول أكثر من 100 ألف من متصفحي الإنترنت حل تحدي مهندسي الشاباك دون نجاح كامل، بما في ذلك متصفحون من مصر، إيران والمملكة العربية السعودية وغزة والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان، لافتًا إلى أنه لا شك أن التكنولوجيا تربطهم جميعًا حتى في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الموقع سجل نحو نصف مليون مشاهدة لمتابعة «تحدي الشاباك» من 139 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 14 مصريًا.

وعلى ما يبدو أنها محاولة من جهاز الاستخبارات الصهيوني لاستقطاب الشباب العربي عبر الإنترنت، لأن مثل هذه المواقع بمجرد الدخول عليها يتم الحصول على بيانات ومعلومات أكثر عن الشباب بل وربما يتم اختراق أجهزتهم الخاصة.