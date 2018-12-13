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الحكومة: خطة تنزانية لإنشاء سد يؤثر على حصة مصر

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سد (أرشيفية)
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تنزانيا

نهر النيل

سد النهضة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس التنزاني جون ماجوفولى، صرح بأن كانت لديها خطة لإنشاء سد كان سيؤثر على حصر مصر من مياه النيل، إلا أن بلاده صرفت النظر عنه.

وأكد "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الرئيس التنزاني أوضح أن السد كان مماثلًا لـ"ستيجلر جورج" على نهر آخر كان سيؤثر على حصة مصر من المياه، لذلك تم صرف النظر عن الفكرة؛ لأنهم لا يريدون أن يلحقوا أي ضرر أو مشكلة بالشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن رئيس تنزانيا قدم الشكر لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي على الجهود في المشروعات التنموية وعلى رأسها السد الجديد، مشيرًا إلى أن الزعماء الأفارقة يثقون بشدة في شخص الرئيس بعد ما لمسوه من دعم حقيقي من مصر تجاه تنمية بلادهم.



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