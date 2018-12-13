8 ملاعب مصرية تستضيف أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليها

13 ديسمبر 2018 - 07:25 م

حدد اتحاد الكرة المصري ملاعب ومدن استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر لها يونيو المقبل، وذلك بعد تقدم مصر بطلب رسمي للاتحاد الأفريقي لاستضافة البطولة بعد سحبها من الكاميرون.

وضمت القائمة 8 ملاعب رئيسية هي "القاهرة ـ السلام ـ الدفاع الجوي ـ الكلية الحربية ـ برج العرب ـ الإسكندرية ـ الإسماعيلية ـ الجيش بالسويس".

كما تقرر أن تكون البطولة مقامة بـ4 مدن هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، بينما ستكون استادات بتروسبورت وجهاز الرياضة العسكري والمقاولون العرب لاستضافة التدريبات للمنتخبات المشاركة.



