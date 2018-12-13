شاهد.. «صلاح» يحتفل بـ«الكريسماس» في أحد مستشفيات ليفربول

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زار اليوم الخميس لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي رفقة زملائه في الفريق أحد مستشفيات المدينة، للاحتفال مع الأطفال بالكريسماس وإهداء الهدايا لهم.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر صورا للاعبين أثناء الزيارة لأحد المستشفيات لإسعاد الأطفال.

ويستعد صلاح مع فريقه ليفربول لمواجهة نظيره فريق مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



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