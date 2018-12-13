  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:50 م
بحث متقدم
ملعب برج العرب

8 ملاعب مصرية تستضيف أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليها

صلاح

شاهد.. «صلاح» يحتفل بـ«الكريسماس» في أحد مستشفيات ليفربول

برلمان

نواب البرلمان يطالبون برفع سعر طن قصب السكر لـ1000 جنيه

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو يحذر: زعزعة استقرار السعودية سيهز العالم كله

واقعة تعذيب الأطفال

مأساة في دار أيتام.. تكبيل الأطفال وتعذيبهم

محمد بن سلمان وماكرون

رسالتان عاجلتان من الملك«سلمان» ونجله إلى «ماكرون»

السترات الصفراء

"السترات الصفراء" تدعو لإشعال الاحتجاجات بـ3 دول

الجماعة الإسلامية

عبر 4 خطوات.. "الجماعة الإسلامية" تعود للحياة السياسية

بابجي

لعبة «بابجي» هل تتحول لأداة في يد الإرهابيين؟

وزير التعليم

وزير التعليم يعلن عن تشكيل تحالف مصري سعودي إماراتي

تجديد حبس مدير فندق شهير بتهمة حيازة الهيروين

قضايا وحوادث

حبس
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

القبض على المتهمين باغتصاب محامية بالهرم: هذا ما اعترفوا به

#

حبس ضابط شرطة بتهمة ضرب زوجته

#

حبس عاطل لاتهامه بترويج الحشيش بالمنيا

#

قرار جديد من النيابة ضد قاتلي الأنبا إبيفانيوس

حبس

مخدرات

فندق

هيروين

جددت نيابة النزهة، اليوم، حبس مدير أحد الفنادق الشهيرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه واثنين آخرين، لاتهامهما بحيازة هيروين بقصد الاتجار.

واستمعت النيابة للمحامي الدكتور ماهر مقار، دفاع مدير الفندق، والذي طلب إخلاء سبيل موكله، وقال إنه ضيف شرف في القضية، معللا ذلك أن ضابط مباحث النزهة ذكر بمحضره أن المتهم يحمل سلاح أبيض، بينما اعترف متهم آخر بحيازة السلاح في التحقيقات النيابة، وأنكر وباقي المتهمين حيازة المواد المخدرة.

وطلب المحامي مقار، إخلاء سبيله بأي ضمان مالي أو بضمان وظيفته ولو بمنعه من السفر خارج البلاد، كما طلب استبعاده من الاتهام، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم.

وكانت قوة من قسم شرطة النزهة ألقت القبض على المتهمين، وبحوزتهم 24 تذكرة هيروين، أثناء وجودهم داخل سيارة بمحور "جوزيف تيتو" بمنطقة النزهة الجديدة.

وبمواجهة أحد المتهمين اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بمحضر الضبط. وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيلوا للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأصدرت قرارها المتقدم


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» وحيد حامد يطالب النائب العام بالتحقيق في فساد "57357"
» السترات الصفراء تؤجل 6 مباريات بالدوري الفرنسي
» استمرار احتجاجات الأردن للمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان
» يوسف يحذر لاعبي الأهلي من مفاجآت جيما الإثيوبي
» «عبدالعال» يدعو كوريا الجنوبية لإلغاء حظر السفر لمصر
» "شكري" يؤكد حرص مصر على الحل السياسي في سوريا
» "التموين" تتعاقد على استيراد 47 ألف طن أرز صيني
» حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمرو وردة
» جيش الاحتلال يحاصر رام الله
» حبس الشرطي المتهم بقتل أب وابنه بالمنيا
» تحذير أمريكي للجيش التركي

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • فجر

    05:21 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة