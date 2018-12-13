لهذا السبب سيقابل رونالدو رئيس ريال مدريد

13 ديسمبر 2018 - 07:12 م

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي، في عقد جلسة مع فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "El Confidencial " الإسبانية، اليوم الخميس، فإن رونالدو مستعد لمقابلة بيريز لتوضيح سبب رحيله عن ريال مدريد.

وأضافت: "رونالدو يود إتمام رحيله عن ريال مدريد بشكل جيد، وإنهاء هذا الوضع، حيث لم يودع الجماهير بشكل يليق بالطرفين".

يُذكر أن رونالدو انتقل إلى يوفنتوس، بطل إيطاليا، الصيف الماضي، مقابل 112 مليون يورو، وبعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، مقابل 30 مليون يورو.