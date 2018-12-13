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يوسف يحذر لاعبي الأهلي من مفاجآت جيما الإثيوبي

الرياضة

الاهلي
ارشيفية

متابعات_مصطفى صابر

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جيما الاثيوبي

خاض فريق الأهلي المصري مرانه الأخير، اليوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة جيما الإثيوبي، غدا الجمعة، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

واقتصر المران على فقرات بدنية خفيفة، وبعض الجمل التكتيكية وتنفيذ بعض الكرات العرضية، وعقد المدير الفني المؤقت، محمد يوسف، جلسة قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب.

وطلب يوسف من اللاعبين التركيز بشدة في مباراة جيما، محذرا إياههم من المفاجآت أمام الفرق الصغيرة، خاصة أن هناك أندية تلعب بدون خوف على اسمها، وتسعى لتحقيق مفاجآت مدوية بالبطولة.

وحل الأهلي وصيفا لدوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين، بعد الخسارة في النهائي أمام الوداد المغربي في نسخة 2017، والترجي التونسي في نسخة 2018.


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