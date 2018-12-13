» «عبدالعال» يدعو كوريا الجنوبية لإلغاء حظر السفر لمصر

13 ديسمبر 2018 - 07:06 م

التقى الدكتور علي عبدالعال مع لى يون رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية، وكل من رئيس جمعية الصداقة البرلمانية مع مصر، ونائب رئيس البرلمان الكوري ورئيس منتدى أفريقيا بالبرلمان الكوري، ورئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى كوريا الجنوبية على رأس وفد برلماني.

وفي لقائه مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية، أشار الدكتور عبدالعال إلى أن هذه أول زيارة لرئيس برلمان مصري إلى كوريا الجنوبية، وأكد عمق العلاقات المصرية الكورية التي بدأت في الأربعينيات من القرن الماضي، وأشار إلى أن استقلال كوريا الجنوبية تم الإعلان عنه من القاهرة عام 1943، وكانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بها رسميًا.

وأوضح أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي قامت بها مصر وما تم تحقيقه من إنجازات في هذا الإطار، خاصة فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية وكذلك التشريعات التي تم اتخاذها في هذا الصدد.

كما وجه الدعوة إلى الجانب الكوري لزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات تنمية سيناء والصعيد، وإنشاء المدن الجديدة، والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات في مجالات الطاقة، والتعدين، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، على نحو يجعل مصر مدخل مهم لتعزيز علاقات كوريا الجنوبية مع دول القارتين. وأعرب الدكتور عبدالعال عن اهتمامه بتطوير التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية في مجال التعليم.

ومن جانبه، أعرب لى يون رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، مشيدًا بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، والخطوات الإصلاحية التي تتخذها مصر في المجال الاقتصادي، والمشروعات التنموية الكبيرة التي تتم في هذا السياق. وأشار إلى أن تلك الإصلاحات تشجع على دخول العديد من الشركات الكورية للاستثمار في مصر.

وأكد أن مصر تعد شريكا إستراتيجيا مهما لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط، وأن الجانب الكوري لديه حرص كبير في التنسيق مع الجانب المصري بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء تلك المتعلقة بالأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، أو في منطقة الشرق الأوسط. وقد وجه الشكر لمصر على موقفها الداعم للسلام وللاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وفي لقائه مع رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكورية مع مصر، أكد الدكتور على عبدالعال مجددًا على التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين، واستعرض بعض مشروعات التعاون بين البلدين، سواء في مجال الاستثمار أو إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، ودعا إلى مزيد من الاستثمارات الكورية في مصر.

ومن جانبه، أشار رئيس جمعية الصداقة الكورية إلى أنه زار مصر عدة مرات، وأنه رغم تحذيرات السفر التي ما تزال قائمة، إلا أنه لم يمنع ذلك الكوريين من زيارة مصر، ووعد ببذل جهود من أجل إلغاء تلك التحذيرات، خاصة بعد التحسن الكبير والملحوظ التي شهدته الأوضاع الداخلية في مصر أمنيًا واقتصاديًا. وعلى الصعيد السياسي، تطرقت المباحثات إلى الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، والجهود التي تُبذل من أجل إحلال السلام والاستقرار على نحو يؤدي إلى إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وأشاد بالموقف المصري الإيجابي تجاه هذه القضية.

وعلى صعيد تشجيع السياحة الكورية إلى مصر، دعا الدكتور عبدالعال إلى إلغاء قرار حظر السفر إلى مصر، خاصة أن الأوضاع حاليًا في مصر باتت تشجع على مزيد من السياحة التي تتمتع مصر بالعديد من مقوماتها.



