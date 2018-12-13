» "التموين" تتعاقد على استيراد 47 ألف طن أرز صيني

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وكالات

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الصين

التموين

أرز

تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، على شراء 47 ألفًا و500 طن أرز مستورد من منشأ الصين لتعزيز الاحتياطي الإستراتيجي لمخزون الأرز المقرر طرحه على بطاقات التموين، وذلك من خلال المناقصة التى طرحتها الوزارة وتقدمت لها العديد من الشركات.

ومن المقرر وصول الأرز خلال فبراير المقبل وذلك بعد إجراء اختبارات الطهى والتذوق اللازمة وفقاً لشروط المناقصة واجتياز العينات لكافة الاختبارات اللازمة والتي تمت بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة وأسفرت النتيجة عن توافق نتيجة العينات مع ذوق المستهلك المصرى.

من ناحية أخرى، تعاقدت كل من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية على توريد كمية 25 ألف طن مكرونة شهرياً ذات جودة عالية وسعر مناسب على أن يبدأ توريدها اعتبارا من 25 ديسمبر الجارى وطرحها فى المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع وجود شركة تقوم بأعمال التفتيش والمراقبة والمراجعة على منتج المكرونة بالمصانع والتأكد من جودة العبوات من حيث التعبئة والتغليف عند الاستلام.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد طرحت مناقصة عالمية لاستيراد الأرز من الخارج والحصول على عينات من الشركات المشاركة فى المناقصة وتم إرسال هذه العينات إلى المعامل المختصة لطهى العينات والتأكد من أنها تشبه الأرز المحلى فى الطعم.



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