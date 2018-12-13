صراع بين الريال ومان يونايتد على هذا المدرب

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اشتعل الصراع بين ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، على المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، اليوم الخميس، إلى علم إدارة توتنهام، أن بوكيتينو أصبح الهدف الأول لإدارتي الشياطين الحمر والميرنجي للتعاقد معه في نهاية الموسم الحالي.

وفسرت الصحيفة بأن ذلك، سيتم في حالة فشل مورينيو في التأهل باليونايتد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت بأنه رغم توقيع  ريال مدريد مع الأرجنتيني سانتياجو سولاري كمدرب دائم، إلا أن إدارة الملكي مازالت تبحث عن مدير فني آخر لقيادة الفريق بداية من الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة بأن عرض الميرنجي تحديدا، سيكون من الصعب رفضه بالنسبة لبوكيتينو، رغم تجديد عقده مع توتنهام، ورفع قيمة راتبه السنوي إلى 8 ملايين إسترليني.

وكان داني روز، الظهير الأيسر لتوتنهام، قد صرح من قبل، أن مدرب الفريق يستحق مكانا أفضل، نتيجة للعمل الذي قام به في السبيرز على مدار 5 سنوات ماضية.


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