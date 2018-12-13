اتحاد الكرة يرسل للكاف "التعهد الحكومي" لاستضافة أمم أفريقيا

13 ديسمبر 2018 - 06:38 م

قال أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة، إن الجبلاية سترسل غدا التعهد الحكومى الخاص باستعداد مصر لاستضافة أمم أفريقيا 2019، من جانب وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف "مجاهد"، فى تصريحات صحفية، أن اتحاد الكرة أرسل اليوم رغبة مكتوبة فى استضافة البطولة، على أن يتم استكمال الطلب بالتعهد الحكومى وهو شرط أساسى للتنظيم.

وأشار عضو الجبلاية, إلي أن اتحاد الكرة يرشح 8 ملاعب لاستضافة المباريات، مؤكدا أن مصر جاهزة لأى لجان تفتيش للتأكد من قدرتنا على التنظيم واستضافة البطولة.



