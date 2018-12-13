وزيرة البيئة تلتقي مستثمرين لبحث دمج القطاع الخاص بمنظومة النظافة

13 ديسمبر 2018 - 06:28 م

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعدد من المستثمرين في مجال إدارة المخلفات لبحث آليات دمج القطاع الخاص في منظومة المخلفات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة التي تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء يشعر من خلالها المواطن بتحسن ملحوظ ، حيث تمثل هذه القضية تحديا للحكومة يمكن التغلب عليه من خلال إجراءات محددة وواضحة وإستراتيجية متكاملة.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية إشراك القطاع الخاص فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدء من الجمع والنقل والمعالجة وانتهاء بالتخلص الآمن منها من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مناطق خدمة محددة.

واستعرضت وزيرة البيئة عدد من الآليات لتنفيذ هذه المنظومة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وبحث التكنولوجيات المتاحة مؤكدة على ضرورة إشراك الشباب لتحقيق الأهداف المنشودة، مشددة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي خلال مراحل التنفيد.

حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية وعدد من ممثلي الشركات العاملة في مجال إدارة المخلفات