مشكلة تهدد إقامة مباراة الزمالك والقطن الكاميروني

13 ديسمبر 2018 - 06:26 م

أخطر مسئولو الزمالك، اللاعبين، على هامش مران اليوم الخميس، بالتجمع فى العاشرة من صباح الغد من أجل السفر إلى الإسكندرية، استعدادا لمواجهة القطن التشادى فى المباراة التى ستقام بعد غد السبت بين الفريقين، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن هناك أزمة فى الملعب الخاص باستضافة حيث رفض الفريق التشادى نقل المباراة إلى برج العرب بعد إخطارهم فى البداية أن اللقاء سيقام فى القاهرة بملعب بتروسبورت ويحاول مسئولى الزمالك حل تلك الأزمة فى الساعات الجارية.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة حسما نهائيا بشأن ملعب المواجهة المنتظرة بين الزمالك والقطن التشادى.