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حبس الشرطي المتهم بقتل أب وابنه بالمنيا

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المنيا

أمرت النيابة العامة للمنيا اليوم بحبس ربيع .م .خ، أمين شرطة المكلف بحراسة أحد الكنائس بمدينة المنيا، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة تهمة القتل العمد لأب وابنه هم : عماد كمال صادق الشهير بعماد المقدس 49 سنة ومعه ابنه كمال عماد الشهير بـ ديفيد 21 سنة.

واعترف ربيع .م .خ، الشرطي المتهم بارتكابه الواقعة أمين شرطة، نتيجة خلاف بينه وبين المجني عليهما، اللذان كانا يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة ، المكلف بحراستها الشرطي المتهم ، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا.

وتوجه فريق من نيابة المنيا لكنيسة نهضة القداسة الإنجيلية بالمنيا، وقامت النيابة بالتحفظ على كاميرات الكنيسة، لتفريغها لكشف وقائع مقتل قبطيين، مساء الأربعاء وترصد الكاميرات وقائع ما حدث قبل وقوع الجريمة وكيفية حدوثها .

وشهدت المنيا اليوم الخميس جنازة ملتهبة شارك فيها نحو ألفي من أهالي مدينة المدينة وقراها، لقبطيان قتلا علي يد الشرطي المكلف بحراسة أحد الكنائس، وهم عماد كمال صادق الشهير بعماد المقدس 49 سنة ومعه ابنه كمال عماد الشهير بـ ديفيد 21 سنة، وذلك بعد وقوع مشاجرة بين الضحايا والجاني حسب شهود عيان، صعدت هتافات غاضبة منها : يارب ، كيرياليسون ، واحد اتنين ..حق الشهدا فين .

وخلال الجنازة وقعت مشادات كلامية لعدد من المشيعين مع بعض افراد الشرطة الذين تواجدوا بالجنازة .

وترأس صلاة الجنازة علي نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وابوقرقاص، والأنبا اغاثون أسقف مغاغة والعدوة، وعشرات القساوسة والشمامسة، بكنيسة الأنبا بيشوي و الأنبا بولا بمنطقة عزبة شاهين بمدينة المنيا.

وكانت مطرانية المنيا قد أصدرت توضيحا بشأن الحادث قالت فيه : بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق (الشهير بعماد المقدس 49 سنة) ومعه ابنه ديفيد عماد (21 سنة)، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الأمس ويدعى ربيع مصطفى خليفة، قام الأخير بإطلاق النار عليهما حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم 12 ديسمبر 2018م، فقتل الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا، وتم القاء القبض على الشرطي المتهم.



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