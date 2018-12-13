وزيرة الصحة: 17 مليون مواطن تم فحصهم منذ انطلاق "100 مليون صحة"

13 ديسمبر 2018 - 06:12 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 4 ملايين و767 ألفًا و 440 مواطنًا حتى ظهر اليوم الثالث عشر "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 17 مليونًا و137 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 288 ألفًا و415 طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الخميس ،فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف "مجاهد" أن محافظة إسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا باجمالى تردد 65 ألفًا و815 طالبًا، والبحيرة 53 ألفًا و345 طالبًا، وأسيوط 50 ألفًا و332 طالبًا، والقليوبية 44 ألفًا و718 طالبًا، موضحًا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، مشيرًا إلى إن نسبة الإصابة بالفيروس من إجمالي عدد المفحوصين لم تتعدَ 0.3%، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك 4 ملايين و767 ألفًا و440 مواطنًا تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية بإجمالى عدد مشاركين مليون و 625 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ 618 ألف و 420 مواطناً، ثم المنوفية بـ 586 ألفًا و139 مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ475 ألفًا و656 مواطنًا ثم بني سويف بـ 421 ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ 280 ألفًا و527 مواطنًا.