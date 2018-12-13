15 مارس.. الحكم على سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

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حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 15مارس المقبل، للنطق بالحكم على المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها وابن شقيقها.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعي وأحمد رفعت النجار، وأمانة سر أشرف جابر و محمد الغلبان.  

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة أكتوبر برئاسة المستشار أحمد الأبرق المحامي العام، قيام المتهمين "علي إبراهيم عبد الكريم، و فاطمة محمود حسن ، و مصطفي إبراهيم محمود"، بقتل المجني عليه طلعت عبد العاطي خلف،  عمدا مع سبق الإصرار  والترصد،  بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض أداة " ماسورة حديدية"،  وكمن له في المكان الذي أيقن سلفا المرور منه، وما إن ظفر به حتي باغته بضربة علي رأسه فأسقطه  ووالي ضربه قاصدا من ذلك قتله،  فأحدث إصابته التي أودت بحياته، فيما قام المتهمان الثانية والثالث بالاشتراك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول،  في قتل المجني عليه.



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