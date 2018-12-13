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حبس عاطل لترويجه كمية من أقراص الترامادول

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ترمادول

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة ، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، برئاسة المقدم على فيصل، رئيس مباحث القسم، تفيد قيام "عبدالواحد.م" عاطل بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم .

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة وبتقنين الإجراءات الأمنية تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على 31 قرص ترامادول، ومبلغ مالى 250 جنيه ،  وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تحرر المحضر رقم 28396 جنح البساتين وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.



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