17 ألف حالة طلاق في مصر بسبب الألعاب الإلكترونية

13 ديسمبر 2018 - 05:53 م

كشف تقرير مصور، عرضته فضائية "العربية"، أرقامًا كارثية بشأن حالات الطلاق في مصر نتيجة التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية.

وأكد التقرير أن هناك 17 ألف حالة طلاق في مصر بسبب انشغال الأزواج بالألعاب الإلكترونية، وانصرافهم عن المشاركة في الحياة الأسرية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الألعاب الإلكترونية تحظى بشعبية كبيرة العالم عامة والعربي خاصة، إلا أنها تؤدي في النهاية للعنف والقتل والانتحار، وهو ما أكدته إحصائية رسمية صادرة من مركز القاهرة للدراسات الاجتماعية أفادت أن حالات الطلاق في مصر فقط، بلغت 17 ألف حالة في العام الجاري.