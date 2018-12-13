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تجديد حبس شاب 15 يومًا بتهمة قتل شقيقته

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قررت نيابة الرمل بالإسكندرية تجديد حبس شاب لقتله شقيقته لشكه فى سلوكها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من الأهالى بوفاة فتاة داخل مسكنها الكائن شارع بن هريرة - منطقة غبريال دائرة القسم وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة إيمان م م 18 سنة بدون عمل مقيمة بذات العنوان.. مسجاة أعلى سرير حجرة نومها ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والدها م م ا مسعود محمد 65 سنة بدون عمل مقيم بذات العنوان قرر بقيام نجله المدعو / م م م 25 سنة بدون عمل مقيم بذات العنوان السابق إتهامه فى 6 قضايا " سرقة - أقراص مخدرة - مشاجرة " بالتعدى على شقيقته المتوفاة بالضرب بعصا " شومه "محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها.. لشكه فى سلوكها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور والأداة المستخدمة وبمواجهته.. اعترف وتم إخطار النيابة العامة.. وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر المحضر رقم 11971/2018 إدارى قسم ثان الرمل .



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