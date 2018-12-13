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"فريد" يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب دول الساحل والصحراء

الحياة السياسية

"فريد" يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب دول الساحل والصحراء
"فريد" يشهد المرحلة الرئيسية لتدريب دول الساحل والصحراء

المحرر العسكري

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تدريب

رئيس الأركان

محمد فريد

دول الساحل والصحراء

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لتدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب التى تشارك فيها عناصر من القوات الخاصة للدول المشاركة، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية ضمن المجموعة الأولى للتدريب.

وألقى قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة رحب فيها بضيوف مصر من الأخوة الأفارقة، مشيرًا إلى قدرة المنطقة الشمالية على احتضان مثل هذه التدريبات التى من شأنها أن تصقل مهارات الدول المشاركة وتضيف مزيدًا من التقارب بين الأشقاء فى القارة الإفريقية.

واستمع الفريق محمد فريد إلى شرح تفصيلى للفكرة التعبوية والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لمنطقة البيان، والذى تضمن عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع والمشاة الميكانيكى والمهندسين والقوات الخاصة، ثم دفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.

وكانت المراحل السابقة للتدريب قد تضمنت رفع حالات الاستعداد القتالى والتحضير والتنظيم لتنفيذ الأنشطة التدريبية المخططة التى بدأت بالتعارف والدمج بين القوات المشاركة فى التدريب من دول تجمع الساحل والصحراء، كذلك تنفيذ العديد من الرمايات الفردية والتكتيكية بالذخيرة الحية.

وفى نهاية المرحلة نقل الفريق محمد فريد تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للقوات المشاركة، معرباً عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة فى تدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأولى ، كما قام بتكريم عدد من ضباط الدول المشاركة فى التدريب.

يذكر أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بدول الساحل والصحراء، حيث شهدت مدينة شرم الشيخ الاجتماع الخامس لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء عام 2016، كما تم إنشاء المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء على أرض مصر فى فترة وجيزة، وتم تزويده بكافة التجيهزات التكنولوجية.

حضر مراحل التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة والمراقبين والملحقين العسكريين وعدد من دارسى المعاهد العسكرية .



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