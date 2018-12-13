إشادة كبيرة من أسطورة ليفربول لـ«صلاح»

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ليفربول

أسطورة

أشاد أسطورة ليفربول السابق مايكل أوين، بنجمنا المصري محمد صلاح بعد قيادة الريدز للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أوين لشبكة BT sports : "تحدثنا كثيرًا عن صلاح ومهاراته الفنية، ومهاراته في المراوغة، لكن نادراً ما يتحدث الناس عن قوته".

وأضاف "إنه قوي مثل الثور، الدفاع يتساقط حوله، لقد مر من ماريو روي الظهير الأيمن ثم من قلب الدفاع كاليدو كوليبالي قبل أن يسجل بين قدمي حارس المرمى".

وواصل “من وجهة نظري كمهاجم سابق، أرى أنه هدف رائع، لقد شاهد حارس المرمى يتحرك قليلا، فسدد كرة قوية ومنخفضة في أقصى الزاوية اليمنى”.

وأتم لاعب ريال مدريد السابق “هذا الهدف لا يقدر بثمن”.



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