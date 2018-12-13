"السترات الصفراء" تدعو لإشعال الاحتجاجات بـ3 دول

13 ديسمبر 2018 - 05:35 م

دعا منظمو مظاهرات "السترات الصفراء"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إلى مظاهرات في كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، السبت المقبل.

وأفادت وكالة "الأناضول"، عبر مراسلها، بأن ناشطين وجهوا دعوات لتنظيم احتجاجات في جميع مدن الدول الثلاثة، سيما العاصمة الفرنسية باريس.

وبالتزامن مع ذلك، دعت الحكومة الفرنسية إلى عدم التظاهر السبت، على خلفية هجوم استهدف سوقًا لعيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ (شرق)؛ أوقع 3 قتلى وعدة مصابين، الثلاثاء.

يشار أن سياسيين وممثلين عن "السترات الصفراء" اتهموا الحكومة بافتعال هجوم ستراسبورغ، لإخماد الحراك الاحتجاجي، المستمر منذ أسابيع.

وقال "نيكولا دوبون آينيون"، رئيس حزب "انهضي فرنسا" (يمين)، إن هناك محاولات لاستخدام الحادث في إسكات المحتجين.

وحث "آينيون" في مقابلة تليفزيونية مع قناة "لاشين إنفو" المحلية على الاستمرار في التظاهر، باستثناء باريس.

ولم تفلح تدابير اجتماعية، أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون، قبل أيام، في إخماد الاحتقان الشعبي، الذي توسع إلى حد المطالبة برحيل الأخير.

وفي بلجيكا، ذكر مراسل الأناضول أن منظمي احتجاجات "السترات الصفراء" تقدموا بطلب إلى الشرطة للحصول على تصريح بتنظيم مظاهرات في ميدان "لوكسمبورغ" وسط العاصمة بروكسل.

وفي هولندا أيضًا، يعتزم ناشطون تنظيم مظاهرات مماثلة ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء مارك روته.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت موجة من الاحتجاجات تضرب عدة دول أوروبية للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة، انطلقت من فرنسا وطالت كلًا من هولندا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا وبلغاريا وصربيا والمجر.