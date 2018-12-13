» التحقيق مع مدير دار أيتام بتهمة تعذيب طفلين

13 ديسمبر 2018 - 05:23 م

حققت نيابة الهرم في الجيزة، اليوم مع «م.ن»، مدير دار «س ،خ»، فيما نسب إليه بالاعتداء على أطفال أيتام من نزلاء الدار.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورًا لتقييد أطفال من اليد والقدمين، وكتبوا إن القائمين على الدار يقومون بإذلال الأطفال.

وأمرت النيابة برئاسة محمد صلاح، بعرض طفلين أحدهما يُدعى «زيد»، والآخر «وجدي» على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما بهما من إصابات.

وقالت إحد المتبرعات للدار، في محضر الشرطة، إن المشرفين على الدار عقب تداول صور للطفلين اللذين يوقع عليهما الكشف الطبى، وعليهما آثار التعذيب، قاموا بضرب الأطفال حتى لا يتحدثون أمام لجنة وزارية شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي للتحقيق في الواقعة.

وتنصل مدير الدار، أمام النيابة، من الاتهامات المنسوبة إليه، بالاعتداء على الصغار، ويشار إلى أن دار الأيتام تضم نحو 35 طفلاً.