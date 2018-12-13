وزير التعليم يعلن عن تشكيل تحالف مصري سعودي إماراتي

13 ديسمبر 2018 - 05:19 م

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الاتفاق على تشكيل تحالف مصري إماراتي سعودي للتعاون في مجال المحتوى الرقمي والمعرفي، مشيرًا إلى أن الاتفاق جرى أثناء تواجده في مؤتمر عن التعليم بدبي بصحبة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف "شوقي"، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن وزير التعليم الإماراتي أبدى إعجابه الشديد بنظام التعليم الذي يتم تطبيقه للمرة الأولى في مصر بالصف الأول الابتدائي، معربا عن رغبته في تطبيق هذا النظام بدولة الإمارات بداية من العام المقبل.

وأضاف "سيتم عقد مؤتمر عن تكنولوجيا التعليم في لندن وهو مؤتمر عالمي يحضره 80 وزيرًا للتعليم على مستوى العالم، وسيكون لمصر وجود لأول مرة في تاريخ المؤتمر، حيث سيتم عرض تجربة مصر في استخدام التكنولوجيا في التعليم".



