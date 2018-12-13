مأساة في دار أيتام.. تكبيل الأطفال وتعذيبهم

13 ديسمبر 2018 - 05:16 م

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، تلقيه بلاغا عن طريق خط نجدة الطفل "16000"، يفيد انتهاك وتعذيب أطفال بإحدى دور رعاية الأيتام، بمنطقة الهرم، بمحافظة الجيزة.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أنه فور تلقى البلاغ تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، للوقوف على حقيقة الواقعة.

وتبين للجنة قيام مشرف الأولاد بالدار بالتعدي على أحد الأطفال البالغ من العمر 11 عاما، وذلك بتقييد يديه مع قدميه والتعدي عليه بالضرب هو وزميل له بذات الدار يبلغ من العمر 10 سنوات، عقابًا لهما لقيامهما بالاعتداء بالضرب على زميلين لهما بمدرستهما، ما أدى إلى قيام إدارة المدرسة بتوجيه إنذار فصل لهما.

وأوضحت "العشماوي" أنه تم إحالة الأمر لوزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم، موجهة لوزارة التضامن الشكر لما قام به فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن بفحص الواقعة، وإبلاغ النيابة العامة ضد مشرف الدار مرتكب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم الهرم بتاريخ 12 ديسمبر 2018، وباشرت النيابة إجراءاتها بضبط وإحضار المشرف، وجار التحقيق معه أمام النيابة العامة.

وأكدت "العشماوي" أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يتابع مجريات التحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة، مشددة على التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراء الأفضل لحماية هذين الطفلين.