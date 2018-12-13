رئيس جامعة الأزهر يحذر طلاب قنا من الانسياق وراء الشائعات

13 ديسمبر 2018 - 05:07 م

عقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات لقاء طلابيا موسعا بمقر كلية هندسة الأزهر بقنا.

حضر اللقاء كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي. والدكتور بركات محمد حسانين عميد كلية الهندسة.

وخلال كلمته أكد رئيس الجامعة أن الدولة المصرية تؤسس لانطلاق مرحلة تاريخية جديدة في عمرها ، في شتى المجالات ومنها المجال التعليمي والأكاديمي، والأزهر جامعا وجامعة في ظل دعم ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يشهد نهضة وتطورا كبيرين على كل المستويات.

وأوضح أن كافة خطط التطوير تضع نصب أعينها في المقام الأول شباب مصر، وبناء الأجسام والعقول، لتأهيلهم للمشاركة الايجابية والفاعلة والقيام بدورهم في تلك المرحلة الحاسمة التي تستدعي من الجميع القيام بدوره في بناء مصرنا الجديدة.

ونبه الطلاب على أن أعداء الوطن في الداخل والخارج، يتبرصون به ويراقبونه ليل نهار ويحزنهم وحدتنا واصطفافنا في خدمة الوطن، ويؤلمهم ما نحرزه من تقدم، ويبثون الشائعات المغرضة التي تستهدف الفئات المختلفة من المجتمع خاصة الشباب، لاشاعة روح الإحباط والتشاؤم والسلبية.

وأكد المحرصاوي في كلمته أن الأزهر مكون أساسي في وجدان الشعب والدولة المصرية، وهو صمام الأمان للسلم الاجتماعي في كل المراحل التاريخية الفارقة، مشيرا إلى أنه ولعظم دوره يتم استهدافه بالشائعات والفتن لإصابة منتسبيه وطلابه بالإحباط، لافتا إلى أن ما وصفه بـ"مواقع التدمير الاجتماعي" أي التواصل الاجتماعي، هي التي تتيح مساحات لبث الطاقة السلبية بين الطلاب.

واستطرد: "علينا أن ندرك بوجود جهات ممولة تسعى لإصابة الطلاب بالإحباط واليأس، والمقصود هو هدم هذه المؤسسة العظيمة والجميع يعلم قيمة الأزهر وشيخ الأزهر وعلماء الأزهر أكبر مرجعية سنية في العالم".

وفى ختام اللقاء قام فضيلة رئيس الجامعة ومحافظ قنا بتكريم الطلاب المتفوقين فى مختلف الأنشطة الطلابية التى تنظمها جامعة الأزهر.



