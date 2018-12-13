تعطل بالدائري بسبب حادث

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الدائري

شهد الطريق الدائري في بهتيم بشبرا الخيمة زحاما شديدا وتكدسا مروريا إثر اصطدام سيارتين إحداهما محملة بعبوات زجاجية فانقلبت السيارة الأخرى وتناثر الزجاج على الطريق، وانتقلت أجهزة الأمن وونش المرور لرفع السيارة وعبوات الزجاج المكسرة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارا من اللواء نبيل عدلي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة نقل إثر اصطدامها بسيارة نقل أخرى في المسافة بين بهتيم ومسطرد في اتجاه السلام.

انتقل على الفور العقيد حسن مكاوي، رئيس وحدة مرور شبرا الخيمة، وتبين اصطدام سيارتي نقل، وتبين أن السيارة الثانية محملة بعبوات زجاج ما أدى إلى انقلابها وتناثر الزجاج بالطريق، وإعاقة حركة المرور، وانتقل ونش الإنقاذ التابع للمرور وتم رفع السيارتين ورفع الزجاج وإعادة فتح الطريق مرة أخرى



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