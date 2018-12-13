» إصابة جندي إسرائيلي في عملية "دهس"

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أُصيب جندي اسرائيلي بجروح طفيفة، في عملية دهس نفذها فلسطيني، مساء الخميس، في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية.

والجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب مقتضب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن فلسطينيا حاول ارتكاب عملية "دهس مجموعة من الجنود كانوا في مهمة عملياتية في مدينة البيرة، حيث أصيب أحد الجنود بجروح طفيفة".

وأضاف: " قوات الأمن في المكان ردت بإطلاق نار وتمكنت من تحييده"، دون ذكر توضيحات حول مصيره.

من جانبها، قالت القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة، إن الفلسطيني "قُتل".

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي منع طواقمه من الوصول لموقع إطلاق النار في مدينة البيرة.

أما وزارة الصحة الفلسطينية، فقالت في تصريح مكتوب، إنها تسعى للحصول على "معلومات حول الحالة الصحية للمواطن الذي أطلقت قوات الاحتلال النار عليه، قرب مدخل البيرة الشمالي".

ويسود التوتر الشديد، الضفة الغربية، حيث قتل الجيش الإسرائيلي، أمس واليوم، 3 فلسطينيين بدعوى تنفيذهم هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وفيما يبدو أنه رد على قتل الفلسطينيين الثلاثة، شن مجهولون، هجوما ظهر اليوم الخميس، أسفر عن مقتل إسرائيلييْن اثنين، وإصابة آخريْن، بجروح خطيرة، شرق مدينة رام الله(وسط).

وقرر الجيش الإسرائيلي فرض حصار على مدينة رام الله، في أعقاب الهجوم، وبدأ في حملة تفتيش عن منفذيه.



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