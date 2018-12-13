  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:05 م
بحث متقدم
مصطفى مدبولى

منح أراض للمستثمرين بدون مقابل

مصر

رسميًا.. مصر تتقدم لاستضافة كاس الأمم الأفريقية

الهرم

الداخلية تكشف المتورطين فى فيديو الهرم الإباحي

بعد تقطيع فتاة.. " تعبنا من أكل لحوم البشر"

بعد تقطيع فتاة.. "تعبنا من أكل لحوم البشر"

محمد صلاح

قناة فرنسية تختار صلاح فى التشكيلة المثالية

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهى

القرموطي

القرموطي: أنا وزملائي بقينا زي "خيل الحكومة"

صلاة الجنازة على سعدة

المئات يؤدون صلاة الجنازة على "سعدة" فى عمر مكرم

القوات ابلمسلحة

القوات المسلحة توفر 6 آلاف مقعد لطلاب المدارس

المجنى عليهما

تفاصيل مقتل قبطيين رميًا بالرصاص أمام كنيسة

رسالة "الحكومة الفرنسية" لأصحاب "السترات الصفراء"

الحياة السياسية

السترات الصفراء
السترات الصفراء

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

11 مليار دولار تكلفة وعود ماكرون

#

عريس وعروسة بالسترات الصفراء

#

فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس

#

"السترات الصفراء" الهولندية تطالب برحيل الحكومة

مدينة نصر

النجمهر امام الاقسام

عقوبة التجمهر امام القسم

ناشدت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، المحتجين المعروفين باسم أصحاب "السترات الصفراء" عدم التظاهر في عطلة هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب هجوم قاتل استهدف سوقًا لعيد الميلاد "كريسماس" في مدينة ستراسبورج.

وقال المتحدث باسم الحكومة بنيامين جريفو لشبكة "سي.نيوز": "لقد قررنا عدم حظر المظاهرات يوم السبت".

وعوضا عن الحظر، ناشد جريفو أصحاب السترات الصفراء قائلا: إن الأمر يرجع إليهم في عدم الاحتجاج، وإنه سوف يكون من الأفضل أن يعتني الأشخاص بعملهم في الفترة التي تسبق نهاية العام.

وقال إن فرض حظر لن يكون قرارا حكيما، لأنه لن يثني الأشخاص عن النهب والشغب.

وخلف إطلاق النار الذي وقع في ستراسبورج مساء الثلاثاء، ثلاثة قتلى وشخص مصاب بالموت الدماغي، وفقًا للادعاء الفرنسي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» منح أراض للمستثمرين بدون مقابل
» معالج روحانى شهير يتحرش جنسيًا بـ250 سيدة
» رسميًا.. مصر تتقدم لاستضافة كاس الأمم الأفريقية
» نهاية مأساوية لشاب قفز من الطابق السادس أمام عشيقته
» شاهد.. أول إطلالة لـ"ياسمين عبد العزيز" مع شقيقها
» شاهد.. أيتن عامر تفقد وزنها وتوجه رسالة للجمهور
» شاهد.. سما المصري: "أنا بقرة بجد"
» تعليق نيكول سابا على فستان الـ 200 مليون جنيه
» خطيبة "مارادونا" تطرده من المنزل تعرف على السبب
» بالصور.. اكتشاف مقبرة فرعونية بأسوان
» بالصور.. فندق سقفه من الذهب بتكلفة 700 مليون دولار

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة