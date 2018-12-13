"القاهرة" تشيد 38 مركزًا تكنولوجيًا بأحيائها

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قال اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام المساعد لمحافظ القاهرة إنه لابد من سرعة التحول الإلكتروني في عملية تقديم الخدمات للمواطنين طبقاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحصول المواطن على الخدمات بسهولة ويسر وإمكانية حصوله على الخدمة في أي وقت  ومن أي مكان وفصل مؤدى الخدمة عن طالبها مع تبسيط الإجراءات وتفعيل وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني مما يحسن من فرص الاستثمار في مصر ومكافحة الفساد وتحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له مع أهمية توفير البيئة المناسبة والتدريب اللازم للقائمين على تقديم الخدمات بالمراكز.

وأشاد سيد البدري مستشار المحافظ للمعلومات خلال حضورهم المؤتمر الأول لمسئولي المراكز التكنولوجية في محافظات الجمهورية تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على جهد المحافظة لاستكمال منظومة عمل المراكز التكنولوجية بكافة إحيائها البالغ عددها 38  حيا بالإضافة إلى ديوان عام المحافظة وحى الأسمرات الحديث وربطهم جميعاً من خلال برنامج حديث لتأدية الخدمة المطلوبة لكافة مواطني القاهرة من أي موقع ولا يستلزم انتقال المواطن للحى المطلوب منه الخدمة وهو جارى حالياً بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الأجهزة والشبكات والأنظمة اللازمة مع توفير التدريب اللازم للعاملين.

 وأكد أن محافظة القاهرة اتخذت عدد من الإجراءات لتفعيل عملية تشغيل المراكز بتشكيل لجنة عليا لتحسين وتشكيل لجنة متابعة للمرور على  المراكز وتذليل أي عقبات تواجهها وإصدار دليل موحد لخدمات التراخيص للعمل به بكافة الإحياء والاتفاق مع مراكز استشارية متخصصة على إعمال تبسيط إجراءات الخدمات.

وتم الاتفاق على تشكيل 4 فرق عمل من مسئولي المحافظات وممثلي وزارتي التخطيط والتنمية المحلية لمتابعة تنفيذ المحاور الأربعة التي يقوم عليها التحول الإلكتروني وهى تحسين الخدمات وتطوير الأداء مع التنمية البشرية للعاملين من خلال تدريبات متقدمة والعمل على التميز في المجال الحكومي وأخيرًا إعادة هيكلة المنظومة الأولوية داخل مراكز الخدمات وقامت المحافظة بتنظيم زيارة عملية للمشاركين بالمركز التكنولوجي بالمعادى للتعرف على أحد المراكز النموذجية بالمحافظة، حيث كان في استقبالهم اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادى. 

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