  • الخميس 13 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:05 م
بحث متقدم
مصطفى مدبولى

منح أراض للمستثمرين بدون مقابل

مصر

رسميًا.. مصر تتقدم لاستضافة كاس الأمم الأفريقية

الهرم

الداخلية تكشف المتورطين فى فيديو الهرم الإباحي

بعد تقطيع فتاة.. " تعبنا من أكل لحوم البشر"

بعد تقطيع فتاة.. "تعبنا من أكل لحوم البشر"

محمد صلاح

قناة فرنسية تختار صلاح فى التشكيلة المثالية

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهي

مستشار بن زايد: الأزمة مع قطر ستنتهى

القرموطي

القرموطي: أنا وزملائي بقينا زي "خيل الحكومة"

صلاة الجنازة على سعدة

المئات يؤدون صلاة الجنازة على "سعدة" فى عمر مكرم

القوات ابلمسلحة

القوات المسلحة توفر 6 آلاف مقعد لطلاب المدارس

المجنى عليهما

تفاصيل مقتل قبطيين رميًا بالرصاص أمام كنيسة

الداخلية تكشف المتورطين فى فيديو الهرم الإباحي

قضايا وحوادث

الهرم
الهرم

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

أسامة كمال يكشف مفاجأة عن فيديو الهرم الإباحي

#

مفاجأة جديدة عن فيديو "الهرم" الإباحي

#

حريق هائل فى منزل بالهرم

#

شاهد.. أول مغسلة سيارات للفتيات فى مصر

الداخلية

السائحين.

فيديو الهرم الإباحي

تصوير فيلم إباحى فوق الأهرامات

أعلنت وزارة الداخلية القبض على عامل وفتاة لاتهامهما بمساعدة سائح دنماركي الجنسية في التسلل بالمنطقة الأثرية ليلا، وتسلق الهرم الأكبر، وتصويرهما أفلامًا إباحية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وكان قد تداول مؤخرًا مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، بشبكة الإنترنت، يتضمن قيام شخصين من السائحين الأجانب بتسلق الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات الأثرية، وظهورهما في مشهد فاضح ليلا.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة بأجهزة وزارة الداخلية، حيث تم تحديد صاحب مقطع الفيديو، ويدعى"أندرياس هيفيد أندر سين"، دنماركى الجنسية مواليد 1985 مصور فوتوغرافى، وصل البلاد بتاريخ 19 نوفمبر الماضى، وغادر بتاريخ 4 ديسمبر الجارى، حيث قام السائح بتسلق الهرم الأكبر، عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلا بصحبة الدنماركية الجنسية "جوز فين سارة بالس"، مواليد 1998، وصلت للبلاد بتاريخ 28 نوفمبر، وغادرت بتاريخ 30 نوفمبر وتمكن من تصوير مشاهدة فاضحة ليهما بسطح الهرم.

وأسفر جهود البحث عن تورط موسى عمر موسى يعمل جمال بالمنطقة الأثرية فى مساعدة الدنماركيين بتسلل منطقة الأهرامات مساء يوم 29 نوفمبر الماضي مقابل حصوله على 4 آلاف جنيها، بالتنسيق مع فتاة تدعى هند على إبراهيم التى تعرفت عليهما من خلال شبكة الإنترنت، وتم إحالتهم للنيابة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الديني والتراث.. الإسلاميون المصريون نموذجا!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

عقارات.. «بزرميط»

حسام فتحي

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» منح أراض للمستثمرين بدون مقابل
» معالج روحانى شهير يتحرش جنسيًا بـ250 سيدة
» رسميًا.. مصر تتقدم لاستضافة كاس الأمم الأفريقية
» نهاية مأساوية لشاب قفز من الطابق السادس أمام عشيقته
» شاهد.. أول إطلالة لـ"ياسمين عبد العزيز" مع شقيقها
» شاهد.. أيتن عامر تفقد وزنها وتوجه رسالة للجمهور
» شاهد.. سما المصري: "أنا بقرة بجد"
» تعليق نيكول سابا على فستان الـ 200 مليون جنيه
» خطيبة "مارادونا" تطرده من المنزل تعرف على السبب
» بالصور.. اكتشاف مقبرة فرعونية بأسوان
» بالصور.. فندق سقفه من الذهب بتكلفة 700 مليون دولار

استطلاع رأي

كيف تنظر إلى ملابس الفنانات خلال المهرجانات الفنية؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر
صورة