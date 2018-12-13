القرموطي: أنا وزملائي بقينا زي "خيل الحكومة"

13 ديسمبر 2018 - 01:23 م

روى الإعلامي جابر القرموطي، تفاصيل حواره مع رئيس إحدى القنوات المعروفة بعدما ذهب إليه من أجل تقديم برنامج، قائلاً: "بعد الترحيب رفض على استحياء قائلاً: «نريد أفكارًا خارج الصندوق»، قلت له: «أنا أول مذيع خرج بره الصندوق، أنا بهدلت الصندوق، دمرت الصندوق، أنا أول من أحضر خروفًا داخل الأستوديو في عيد الأضحى، أول من أدخل حمارا في اليوم العالمي للحمار، أول من أدخل عربية كارو تضامنًا بعد تعرض صاحبها لضرب مبرح من صاحب سيارة ملاكي فخمة في الشارع، أول من أدخل الكشرى والفراخ واللحوم والفاكهة وارتدى بطانية في عز البرد ودخل الثلاجة في عز الحر، أنا الصندوق نفسه يا رئيس القناة".

وأضاف "القرموطي" فى مقال له بـ"المصرى اليوم"، أن رد رئيس القناة كان بضحكة عابرة قائلاً: «ما هو إحنا مش عايزين الصندوق بتاعك لأنه لم يعد مناسبًا، لست مذيع المرحلة، محتاجين مذيعين يتفهموا ما يمر به البلد من تحديات»، سألت عن هذه التحديات، قال لى: «نشعر بالناس.. بالمواطن»، قلت له: «أنا همى المواطن، أنا مذيع يحل مشاكل الناس على الهواء، أحضرت سيارة إسعاف الساعة 2 فجرًا لمريض، أدخلت مريضًا آخر غرفة العمليات وأنا على الهواء، أغلقت مدرسة مخالفة وأنا على الهواء، عمري ما رديت حاجة مواطن فى برنامجي»، رغم ذلك لم يقتنع بكلامي، تواصلت مع رئيس قناة أخرى عارضًا العمل بها، قال لى: «يومين هاكلم فلان وأرد عليك» ولم يرد، رئيس ثالث رفض تمامًا قائلاً بصراحة: «ما صدقنا إنكم اختفيتم، كفاية كده عليكم!».

وتساءل الإعلامي في مقاله: "ماذا أعمل بعد سن 53 وممن أطلب فرصة العمل؟ ولماذا تغلق القنوات في وجوهنا؟ أنا وبعض زملاء أصبحنا من المذيعين الذين يتهرب منهم رؤساء القنوات والمسئولون فيها وكأننا مرضى، قد تكون عندنا أخطاء لكنها ليست بالدرجة التى نتعامل بها، سنى حاليًا لم تصل إلى معاملتى كـ«خيل الحكومة»، ما زال فى العمر شقاء، تعب، جهد، عمل ومسئولية".