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تعليق نيكول سابا على فستان الـ 200 مليون جنيه

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فستان
فستان

عمرو محمد_متابعات

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علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على ارتدائها فستانًا تكلف حوالي 200 مليون جنيه، من تصميم مصمم الأزياء العالمي هانى البحيرى، والذي ظهرت به خلال ديفيليه البحيرى أول أمس.

وقالت نيكول علي حسابها الخاص بـ"الإنستجرام": "غريب الإحساس لما الواحدة تلبس فستان فرح لتاني مرة".

كما نشرت نيكول 3 فيديوهات من الديفيليه أثناء ارتدائها الفستان واستعراضه على الـ"كات ووك"، وسط حضور مكثف من العديد من الشخصيات البارزة الفنية والاجتماعية.

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